Senatori Usa chiedono indagine su TikTok e sicurezza dei dati

Una commissione del Congresso degli Stati Uniti ha chiesto un'indagine sulle pratiche di TikTok in materia di privacy, aumentando le pressioni contro il social network di proprietà del gruppo cinese ByteDance. Al centro della controversia c'è un articolo di Buzzfeed pubblicato a metà giugno, in cui si afferma che i dipendenti di Bytedance in Cina hanno avuto accesso in numerose occasioni a dati non pubblici di utenti statunitensi dell'app.

TikTok ha confermato queste informazioni e ha cercato di rispondere alle preoccupazioni dei funzionari eletti americani, senza riuscire a rassicurarli. Mark Warner (democratico) e Marco Rubio (repubblicano), presidente e vicepresidente della Commissione Intelligence del Senato degli Stati Uniti, hanno scritto all'agenzia statunitense per la protezione dei consumatori, la FTC, chiedendo di indagare su un "apparente inganno".

"I dipendenti con sede in Cina avevano pieno accesso alle informazioni degli utenti, comprese le date di nascita, i numeri di telefono e altri dati di autenticazione", hanno precisato, prima di citare la legge cinese che impone alle aziende del Paese di condividere i loro dati se Pechino lo chiede.