Sentenza caso Serena Mollicone: tutti assolti. Dall'aula si alza il grido "Vergogna!"

Assolti i coniugi Mottola ed i figlio Marco accusati dell'omicidio di Serena Mollicone, la 18enne di Arce uccisa 21 anni fa. Così hanno deliberato i giudici della Corte d’Assise di Cassino. La Procura di Cassino aveva chiesto una condanna a 30 anni di reclusione per l'ex maresciallo Franco Mottola, all'epoca dei fatti comandante della stazione di Arce, in provincia di Frosinone, 24 anni per il figlio Marco, 21 anni per la moglie Anna Maria, accusati di omicidio volontario e occultamento di cadavere. I tre, che continuano a professarsi innocenti, erano accusati perché, secondo le ricostruzioni, la ragazza sarebbe stata aggredita nella caserma dei Carabinieri del paese ciociaro, guidato all'epoca dal maresciallo Mottola.

Prima di entrare in camera di consiglio i giudici hanno respinto la richiesta avanzata dalla Procura di ascoltare come testimone il barbiere di Arce perché giudicata “non rilevante” l’eventuale deposizione dell’uomo.

In aula, in sono presenti anche Marina e Valerio Vannini, i genitori di Marco il giovane ucciso a Ladispoli nel 2015 in casa della sua fidanzata. "Siamo qui per manifestare la nostra solidarietà alla famiglia Mollicone - ha detto Marina Vannini - Il papà che in questi anni si è battuto come un leone per sapere la verità è morto. Confidiamo che venga fatta giustizia per Serena, com'è stato per Marco". La donna poi ha aggiunto: "La mamma di Serena è morta quando la bambina aveva sei anni, io che sono diventata la mamma di tutta Italia, la mamma di chiunque abbia subito un'ingiustizia, oggi sono qui, perché Serena è stata uccisa e aveva l'età del mio Marco".