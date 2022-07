La due volte campionessa olimpica Shaunae Miller-Uibo delle Bahamas ha conquistato l'oro mondiale nei 400 metri femminili ai mondiali di atletica di Eugene, in Oregon. Miller-Uibo, che si vista sottrarre il primato a Doha nel2019 da Salwa Eid Nasr del Bahrain, essendo stata bandita da Tokyo e da questi campionati dopo tre test antidoping mancati, ha svolto la gara in 49,11 secondi Marileidy Paulino della Repubblica Dominicana ha conquistato l'argento in 49,60 secondi, mentre Sada Williams delle Barbados ha conquistato il bronzo con un record nazionale di 48,75.