Si schianta in tuta alare sul Monte Bianco: muore base jumper

E' stato recuperato senza vita il corpo del base jumper che oggi è precipitato sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco dopo essersi lanciato in tuta alare.

Il paracadutista, dopo l'allarme dato da un compagno, è stato individuato sul ghiacciaio del Freney, a circa 2.600 di quota. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano in elicottero insieme al Soccorso alpino della guardia di finanza di Entrèves, ma per l'uomo, uno straniero, non c'era più nulla da fare.

La salma verrà portata alla camera mortuaria di Courmayeur.