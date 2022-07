Solo ottave le italiane nella staffetta 4x100. Oro alle statunitensi

Solo ottave le azzurre alla finale della staffetta 4x100 femminile ai Campionati mondiali di Eugene.

Dopo l’ottimo primato italiano realizzato in batteria (42”71), in finale Zaynab Dosso, Dalia Kaddari, Anna Bongiorni e Vittoria Fontana hanno chiuso in 42”92.

Nella sfida tra Stati Uniti e Giamaica, che si protrae da 17 anni, l’oro è andato alle statunitensi.

Melissa Jefferson, Abby Steiner (9”86 sul lanciato), Jenna Prandini e Twanisha Terry hanno concluso in 41”14, nuova miglior prestazione mondiale dell’anno.

Argento in 41”18 al quartetto giamaicano formato da Kemba Nelson, Elaine Thompson-Herah, Shelly-Ann Fraser-Pryce e Shericka Jackson (9”66 nella frazione finale).

Sono 17 anni che Stati Uniti e Giamaica si contendono l’oro nella staffetta veloce femminile.

Dall’edizione di Helsinki 2005, cinque successi per gli States e quattro per Giamaica. Bronzo alla Germania (42”03).