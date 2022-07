Sorpresa a Ravello: arriva Cesare Cremonini e suona in piazza con la banda

Felice come un bambino al luna park. Non ha resistito alla tentazione Cesare Cremonini, turista a Ravello, che questa mattina si è unito alla banda che suonava in piazza. Con bermuda e t-shirt, il 42enne cantautore bolognese ha chiesto di unirsi al concerto bandistico “Città di Minori” che si esibisce nei matinée domenicali in Piazza Vescovado.

Ha messo a tracolla la grancassa e con il resto della banda ha improvvisato la marcia “Radesky”, attirando inevitabilmente la curiosità dei presenti a immortalare l’evento. Come sempre coinvolgente, con la sua energia e voglia di sorprendere. Al termine dell’estemporanea, selfie e foto di rito con tutti i musicisti, felici di aver suonato con l’autore di Cinquanta Special e tanti successi che lo hanno reso popolare. Foto anche col sindaco Paolo Vuilleumier che gli ha dato il benvenuto nella “Città della Musica”.

A Ravello, in giro per il centro storico con visita fugace al Duomo, è stato visto con la compagna Martina Maggiore e due amici con cui sta condividendo una traversata in barca a vela lungo la costa tirrenica. Nei prossimi giorni è atteso a Maratea dove riceverà la cittadinanza onoraria in occasione della quattordicesima edizione di Marateale, Premio Internazionale Basilicata, dal 27 al 31 luglio.