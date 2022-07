Sovraffollamento e aumento dei suicidi dietro le sbarre. Carceri italiane sotto la media europea

Carceri troppo affollate e dati drammatici sul numero di suicidi dietro le sbarre. È quanto rileva l’associazione Antigone, nel rapporto di metà anno sulle condizioni detentive nei penitenziari italiani.

Il nostro Paese si conferma tra quelli con le carceri più affollate dell'Unione Europea, secondo solo a Romania, Grecia, Cipro e Belgio.

Secondo l'ultimo rapporto Space del Consiglio d'Europa, uscito lo scorso aprile con dati al 31 gennaio 2021, e citato da Antigone, il tasso di affollamento ufficiale in Italia era a quella data pari a 105,5%, ben oltre la media dell'Unione Europea del 92,1%. A causa delle molte sezioni chiuse per ristrutturazione, il tasso di affollamento reale sfiorava il 114%. Sempre a quella data, il 31,1% dei detenuti nelle carceri italiane era presunto innocente, non avendo ancora una condanna definitiva. La media UE era pari al 24%, di oltre 6 punti inferiore.

Secondo i dati aggiornati al 30 giugno scorso, il tasso di affollamento ufficiale delle carceri italiane è del 107,7%, con 54.841 detenuti presenti a fronte di una capienza regolamentare di 50.900 posti, ma -rileva l'associazione Antigone - nei vari istituti sul territorio nazionale ci sono al momento 3.665 posti non disponibili: il sovraffollamento effettivo sale, dunque, al 112% e il 25% dei penitenziari supera il 150%, con picchi oltre il 190% a Latina e Milano San Vittore.

I detenuti in attesa di primo giudizio restano in custodia cautelare nelle carceri italiane mediamente 7,6 mesi, dove la media nell'Unione Europea è pari a 5,2. Guardando al personale, se mediamente nelle carceri dell'Unione Europea vi è un poliziotto ogni 3,9 detenuti, in Italia ogni poliziotto deve occuparsi di solo 1,6 detenuti.

Per quanto invece riguarda il personale che si occupa delle attività dei detenuti, esso è il 3,6% del personale che fa capo alle amministrazioni penitenziarie in Unione Europea, mentre in Italia è il 2%.