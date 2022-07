S&P rivede a ribasso outlook su rating Italia a stabile da positivo

L'agenzia di rating statunitense S&P Global Ratings ha rivisto al ribasso l'outlook sui rating "BBB/A-2" sull'Italia portandolo a stabile da positivo a causa dei rischi sulle riforme che potrebbero pesare per le elezioni anticipate dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi. Allo stesso tempo, ha confermato tutti i rating sovrani sull'Italia.

"Il 21 luglio 2022 - si legge nella sintesi del nuovo giudizio di S&P - il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sciolto il parlamento a seguito delle dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi; le elezioni anticipate sono previste per il 25 settembre. A nostro avviso, questi sviluppi potrebbero distogliere l'attenzione dalle riforme-chiave e pesare ulteriormente sulla fiducia e sulla crescita in un momento di elevata incertezza e aumento dell'inflazione nell'economia globale ed europea".

Ciò potrebbe - prosegue S&P - compromettere la tempestiva attuazione delle tappe fondamentali e degli obiettivi da cui dipendono i fondi dell'UE per la resilienza e la ripresa dell'Italia, che equivalgono al 7,6% del suo PIL.

Di conseguenza, abbiamo rivisto la nostra previsione sui nostri rating "BBB/A-2" non richiesti sull'Italia a stabile da positivo, e abbiamo confermato i rating.

L'outlook stabile bilancia i crescenti rischi per l'economia e le finanze pubbliche derivanti da fattori esterni e interni contro la solidità dei bilanci delle famiglie e delle imprese e la ricchezza e la diversità dell'economia italiana.

"L'outlook stabile - si legge nel rapporto di S&P - riflette i rischi per l'economia e le finanze pubbliche italiane derivanti da un rallentamento o un'inversione nell'attuazione di riforme critiche, comprese quelle legate agli esborsi programmati del dispositivo dell'UE per la ripresa e la resilienza. La revisione delle prospettive riflette anche la combinazione di elevata inflazione e rischi per l'approvvigionamento energetico dell'Italia, che rendono difficile prevedere l'andamento futuro delle finanze pubbliche e dell'economia. Questi sono in parte compensati dal ricco settore privato diversificato dell'Italia, dalla sua appartenenza all'Unione economica e monetaria e dalla solidità del bilancio esterno dell'economia".

L'agenzia di rating statunitense, a questo punto, delinea due scenari alternativi per l'Italia.



SCENARIO AL RIALZO

"Potremmo alzare le valutazioni se il governo entrante procedesse con l'attuazione delle riforme e continuasse il percorso di graduale risanamento di bilancio per far fronte all'elevato indebitamento del governo.



SCENARIO NEGATIVO

I rating potrebbero subire pressioni se l'economia italiana dovesse cadere in una recessione prolungata, portando a un peggioramento dei risultati fiscali. Uno shock inflazionistico prolungato, insieme a una crescita debole - si sottolinea - metterebbe a rischio anche le finanze pubbliche italiane e, di conseguenza, i rating.



I FONDAMENTI ANALITICI DEL NUOVO GIUDIZIO DI S&P

"Il 21 luglio - si legge nel documento - il presidente italiano Sergio Mattarella ha sciolto il parlamento, nove mesi prima della sua scadenza naturale, a seguito delle dimissioni del presidente del Consiglio Mario Draghi in risposta alla decisione dei membri della coalizione dell'Unità nazionale di ritirare il loro sostegno. Ora prevediamo che l'Italia terrà elezioni anticipate il 25 settembre, lasciando temporaneamente il paese con un governo provvisorio durante un periodo instabile per l'economia globale ed europea. Fino ad allora, Mario Draghi ricoprirà la carica di primo ministro ad interim. Non prevediamo rischi fiscali immediati dalla transizione. Tuttavia, lo scioglimento del governo di unità nazionale in un momento incerto per l'economia europea rappresenta un rischio per la crescita del PIL italiano, che da molti anni è in ritardo rispetto alle altre economie del G7. Questi rischi includono la possibilità che un governo entrante possa ritardare le riforme integrate nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano".

In particolare S&P rileva che "la Commissione europea stima che a luglio 2022 l'Italia abbia raggiunto il 10% delle tappe e degli obiettivi totali da cui dipendono i restanti fondi della Recovery and Resilience Facility (PNR), stimati pari al 7,6% del PIL italiano. A nostro avviso, il governo entrante potrebbe solo attuare selettivamente le pietre miliari e gli obiettivi necessari per ricevere i 50 miliardi di euro di sovvenzioni PNRR e 96 miliardi di euro di prestiti PNRR ancora da erogare".

Sul versante istituzionale ed economico "è probabile che le elezioni anticipate distolgano l'attenzione dalle riforme chiave Fino alle elezioni parlamentari del 25 settembre, un governo provvisorio rimarrà in carica sotto la guida del Primo Ministro ad interim Mario Draghi. Prevediamo che il bilancio 2023 venga finalizzato entro la fine di novembre, sotto la supervisione del prossimo governo. Non possiamo escludere una chiusura completa dei flussi di gas dalla Russia entro la fine dell'anno, che probabilmente innescherà una crescita negativa del PIL per l'Italia nel 2023 e nel 2024".

Più in dettaglio secondo S&P "in conseguenza del conflitto Russia-Ucraina, abbiamo rivisto al ribasso la nostra proiezione di crescita del PIL per il 2022 al 2,8% dal 3,1%. Sebbene le esposizioni commerciali dirette dell'Italia verso l'economia russa siano modeste (le esportazioni di merci italiane in Russia rappresentano l'1,5% delle esportazioni totali, con le importazioni, quasi esclusivamente di idrocarburi, dalla Russia che rappresentano poco meno del doppio), la spinta dei costi energetici l'inflazione ha esercitato pressioni sulla fiducia e sulla spesa. L'aumento dei costi dell'energia riduce il reddito disponibile da spendere per altri beni e servizi, abbassando il PIL reale, soprattutto perché in Italia i consumi privati rappresentano poco meno del 60% dell'economia. Nonostante i notevoli progressi nella diversificazione dell'offerta di gas (compresi i recenti aumenti della produzione interna), circa il 40% delle importazioni di gas in Italia - si legge ancora nel documento - proviene ancora dalla Russia. Inoltre, da giugno 2021, le consegne complessive di gas russe ai membri dell'Unione Europea sono diminuite di circa il 60%. Di conseguenza, il prezzo del gas per la consegna a termine nel 2023 è attualmente di 134 euro per megawattora, che è oltre tre volte il prezzo medio in 10 anni. L'aumento dei prezzi del gas ha abbassato la domanda, il che ha contribuito a rendere gestibili le ridotte esportazioni di gas russe per l'economia manifatturiera italiana. Inoltre, le autorità italiane continuano a lavorare per diversificare l'offerta, in particolare con l'Algeria, e la società italiana di rete del gas, Snam SpA, sta sviluppando la capacità di gas naturale liquefatto del Paese. Ciò richiederà tempo, tuttavia".

S&P al riguardo rileva che "dei 145,6 miliardi di euro di prestiti e sovvenzioni PNRR ancora da erogare all'Italia nei prossimi cinque anni, 59,5 miliardi di euro mirano a ridurre l'intensità dei combustibili fossili (il rapporto tra il consumo interno di combustibili fossili e il PIL) del PIL italiano sostituendo gli idrocarburi con le rinnovabili . Stimiamo che l'intensità dei combustibili fossili del PIL italiano sia già di quasi il 20% inferiore a quella del 2005, riflettendo gli investimenti nelle rinnovabili e nel risparmio energetico attraverso l'innovazione tecnologica negli ultimi due decenni. Tuttavia, si stima che circa il 73% dell'approvvigionamento energetico italiano sia importato, principalmente sotto forma di idrocarburi (in calo rispetto all'84% del 2000, secondo i dati della Banca Mondiale)".

Quanto ai conti pubblici "non prevediamo - si legge ancora - rischi fiscali immediati dalla transizione al nuovo governo dopo le elezioni del 25 settembre. Ci aspettiamo che il nuovo governo metta a punto la legge di bilancio 2023 (Legge di Bilancio 2023) nel mese di ottobre e la sottoponga in parlamento a novembre, fatti salvi gli obiettivi fiscali indicati nel Programma di Stabilità del governo in vigore, pubblicato ad aprile 2022. Tuttavia, le elezioni anticipate arrivano in un periodo difficile per i governi italiano ed europeo. Alcuni partiti italiani che potrebbero formare il prossimo governo si sono opposti a misure specifiche nel Decreto Aiuti, che alla fine hanno portato alla caduta del governo di unità nazionale Draghi. Pertanto, gli stessi partiti, come parte di un governo entrante, potrebbero ritardare le riforme integrate nel PNRR italiano. Il rinvio dell'attuazione di queste pietre miliari e obiettivi (che includono sia le riforme che gli investimenti) comporterebbe probabilmente un differimento dell'erogazione del 7,6% del PIL da parte della RRF in sovvenzioni e prestiti dell'UE all'Italia. Ciò ridurrebbe la spinta attesa dai Next Generation EU Funds (NGEU) agli investimenti e alla crescita italiani, che la Commissione Europea stima sia di circa 1,5 punti percentuali nel livello del PIL entro il 2024 in tutta Europa rispetto senza gli investimenti NGEU. La stima della Commissione esclude l'impatto sui livelli del PIL reale delle riforme strutturali dettagliate nel PNRR italiano. A nostro avviso, se tutte le riforme strutturali andranno avanti da qui al 2026, la crescita potenziale dell'Italia aumenterebbe a oltre l'1,0% dalla media pre-pandemia dello 0,3% (2010-2019), migliorando notevolmente le prospettive per le finanze pubbliche.