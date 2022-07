Spagna dominia 4-1 la Finlandia nella gara di esordio

Esordio tutt'altro che facile per la squadra iberica agli Europei di calcio femminile. La Spagna infatti non può schierare in campo una delle sue migliori giocatrici, Alexia Putellas, già vincitrice del Pallone d'Oro e va sotto di un gol a 49 secondi dall'inizio della partita per la realizzazione di Linda Sällström. La Spagna però è riuscita a mantenere i nervi saldi e a riportare sui binari una partita che sembrava compromessa. E lo ha fatto con un piccolo record, tre gol di testa ed un rigore a tempo scaduto per un punteggio finale di 4-1.

Il gol del pareggio è arrivato su calcio d'angolo con un colpo di testa di Irene Paredes del Barcellona al 26esimo. Il raddoppio quasi allo scadere del primo tempo, al 41esimo, realizzato da Aitana Bonmati. Il terzo, ancora un colpo di testa di Lucia Garcia su un cross scaturito da una punizione al 75esimo ed infine il rigore quasi al 95esimo, trasformato da Mariona Caldentey in pieno recupero.