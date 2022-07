Sparatoria a Johannensburg: quattro morti e due feriti

Assalitori sconosciuti hanno aperto il fuoco contro un gruppo di uomini che stava giocando a dadi all'angolo di una strada in un sobborgo di Johannesburg, uccidendone quattro e ferendone altri due. Lo ha reso noto la polizia.

L'attacco, ieri sera a Lenasia, è avvenuto una settimana dopo che in due diverse sparatorie erano rimaste uccise 20 persone,16 in un bar nella vicina Soweto e altre quattro in una taverna nella città orientale di Pietermaritzburg.

È stata avviata un'indagine e la polizia ha dichiarato di aver lanciato una caccia all'uomo per trovare i responsabili.

Le sparatorie sono frequenti in Sudafrica, che ha uno dei tassi di omicidi più alti al mondo, alimentato dalla violenza delle bande e dall'alcol.