Speranza: "Mascherine a scuola a settembre? Valuteremo il quadro epidemiologico"

"Io sono contrario a fare uscire gli asintomatici. Se si è positivi bisogna stare a casa. Tutti i positivi, sintomatici e asintomatici". Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza.

Rispondendo ad una domanda sull'uso delle mascherine, il ministro ha ricordato che al chiuso "sono raccomandate mentre sono obbligatorie per la maggior parte dei mezzi pubblici. Siamo passati da un regime di obbligo alla raccomandazione, quindi basandoci sulla responsabilità individuale. È evidente che questa fase non potrà essere gestita come nel 2020, per questo- ha spiegato Speranza- è importante saper affrontare la sfida che ci aspetta in maniera diversa".

Sul fronte della scuola e dell'utilizzo delle mascherine al rientro in aula a settembre il ministro sottolinea: "Ci auguriamo di no ma è una valutazione che potremo fare quando avremo più chiaro il quadro epidemiologico. Esprimerci oggi quando mancano ancora due mesi non sarebbe onesto", ha spiegato ancora il ministro. Speranza poi ha ribadito che la quarta dose potrà essere fatta "anche da chi ha contratto il virus, purché siano passati 120 giorni".