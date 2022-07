Sri Lanka: il presidente Gotabaya Rajapaksa è fuggito dal paese in aereo

Il presidente dello Sri Lanka, Gotabaya Rajapaksa, è fuggito dal paese in aereo. Lo affermano delle fonti ufficiali.

Rajapaska, contestato nelle rivolte di piazza di questi giorni, sarebbe fuggito in piena notte (in serata in Italia) a bordo di un aereo militare diretto alle vicine Maldive, fanno sapere fonti dell'immigrazione cingalese. Fra i passeggeri del velivolo militare Antonov an-32, decollato dal principale aeroporto internazionale dello Sri Lanka, il 73enne presidente, sua moglie e una guardia del corpo.

I tentativi di fuga

Il presidente dello Sri Lanka, che aveva giurato di dimettersi di fronte alle proteste popolari, oggi aveva già cercato di lasciare il paese, inutilmente, via mare, dopo essere stato respinto una prima volta all'aeroporto di Colombo dai funzionari dell'immigrazione. Una fonte della Difesa ha riferito che i consiglieri di Gotabaya Rajapaksa avevano organizzato la fuga per il presidente e il suo entourage su una motovedetta.

Rajapaksa, rimasto a ricoprire il ruolo di comandante in capo delle forze armate e quindi con la possibilità di avere a disposizione i mezzi militari, secondo fonti del suo entourage aveva vagliato varie opzioni: "l'opzione migliore era di uscire via mare", ha detto la fonte. "Potrebbe andare alle Maldive o in India e prendere un volo per Dubai". Un'altra opzione, ha aggiunto la fonte, sarebbe stata quella di noleggiare un volo dall'aeroporto internazionale di Mattala.

All'inizio della giornata, i funzionari dell'immigrazione dell'aeroporto di Colombo hanno negato a Rajapaksa l'accesso alla sala vip per il timbro del passaporto, nonostante il capo di stato volesse evitare il terminal aperto al pubblico, temendo la reazione dell'opinione pubblica. Poi, in piena notte, l'evoluzione che ha portato alla fuga del presidente.