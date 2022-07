Il Governatore del Texas sul video della strage di Uvalde: "Quello che è successo è disgustoso"

Ancora dure reazioni al video definito “della vergogna”, diffuso da alcuni media, in cui si vedono degli agenti che aspettano quasi un'ora prima di intervenire in una scuola elementare di Uvalde, in Texas, dove un uomo (poi ucciso) ha fatto irruzione con un fucile, sparando all'impazzata, provocando la morte di 19 bambini e 2 insegnanti.

Il governatore del Texas Greg Abbott ha affermato di essere stato inizialmente fuorviato dalla risposta della polizia al massacro della scuola di Uvalde, definendo "scioccante" il video, reso pubblico questa settimana, in cui si vedono gli agenti che esitano per così tanto tempo prima di passare all'azione. Non quello che gli era stato detto quando inizialmente aveva lodato gli agenti per il confronto rapido e coraggioso.

"Nessuna delle informazioni emerse da quel video era stata condivisa con me quel giorno", ha detto Abbott ai giornalisti a Houston quando gli è stato chiesto della sua reazione al video. "E quindi è stato scioccante. E' disgustoso quello che è successo". Il giorno dopo la strage, il governatore aveva elogiato gli agenti: "Hanno mostrato un coraggio straordinario correndo verso gli spari", aveva detto. "Grazie alla loro rapida risposta" erano state salvate vite.