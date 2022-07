Strage Uvalde. Video shock mostra agenti inermi per 70 minuti mentre il killer uccideva 21 persone

E' stato diffuso il filmato di sorveglianza nel quale si vede Salvador Ramos sparare all'interno della scuola di Uvalde, in Texas, lo scorso 24 maggio. Nell'assalto sono stati uccisi 19 bambini e due insegnanti. Il video pubblicato dall'Austin American-Statesman mostra alcune parti dei quasi 80 minuti trascorsi dall'ingresso dell'uomo nella scuola elementare attraverso una porta chiusa a chiave e il momento in cui la sua morte ha posto fine alla sparatoria più mortale d'America in quasi due decenni.

Il video, di quattro minuti, mostra due agenti che si avvicinano alle aule non molto tempo dopo l'uomo armato e poi corrono indietro tra i rumori degli spari. Si vedono poi alcuni agenti, alcuni con scudi e fucili, ammassarsi in una sala prima di fare irruzione e uccidere l'uomo, circa un'ora dopo. Mentre Ramos si avvicina alle aule, si può vedere un bambino in fondo al corridoio che fa capolino dietro l'angolo e poi corre indietro mentre risuonano gli spari.

Che gli agenti avessero aspettato ben 70 minuti prima di fare irruzione, mentre il killer massacrava 19 studenti e due insegnanti, era emerso qualche giorno dopo la strage, ma vederne il filmato è ancora più inquietante.

Il video - reso pubblico dai media - doveva esser visionato la prossima domenica dai membri della comunità della cittadina del Texas prima di essere diffuso come stabilito la commissione dell'Assemblea che sta indagando sulla strage. Vi sono stati pareri discorsi riguardo all'opportunità di diffondere le immagini, anche se queste non mostrano nessuna immagine effettiva delle uccisioni.