Svezia, una donna è morta accoltellata durante la tradizionale convention politica

Attimi di terrore in Svezia dove un uomo questa mattina ha attaccato e ucciso una donna con un coltello durante l'annuale convention politica 'Almedalen political festival' a Visby, sull'isola di Gotland, dove questa settimana sono riuniti i principali leader politici del Paese.

"Purtroppo posso riferire che la donna è morta per le ferite riportate", ha detto in conferenza stampa Fredrik Persson, capo della polizia di Gotland, riportato dai media locali. La vittima, 60enne, è deceduta poco dopo il ricovero in ospedale, non si conosce ancora il suo nome. Il movente dell'omicidio resta ancora da accertare.

Secondo il giornale locale Aftonbladet, l'uomo di 33 anni, arrestato subito, è un neonazista attivo nella propaganda di estrema destra Nmr. La polizia al momento non ha precisato il movente del gesto e non ha parlato di motivazioni politiche ma non è escluso ancora nulla.