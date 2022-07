Svolta nelle indagini per attentati: due arresti a San Severo, nel Foggiano

A quanto si apprende da fonti investigative, le due vittime alcuni giorni prima degli attentati avevano ricevuto due missive contenenti esplicite richieste di denaro. E ora si indaga per risalire agli autori della richiesta estorsiva.

Nel caso della concessionaria auto la somma richiesta era di 250mila euro, mentre al titolare della profumeria erano stati chiesti 150mila euro.

Questi violenti attentati, uniti a quelli di Foggia, avvenuti in sequenza ad inizio 2022 nella Capitanata hanno determinato, nei giorni a seguire, la presenza del ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e dei vertici nazionali di magistratura e forze dell’ordine riuniti in un Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica che si è tenuto in Prefettura a Foggia con l’obiettivo di analizzare e fronteggiare tali eccezionali fenomeni delittuosi.