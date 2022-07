Taiwan. Nuove manovre miliari cinesi per la visita di Nancy Pelosi

Secondo i media statali cinesi, oggi si terranno per tutta la giornata manovre di portata limitata in un'area distante poco più di 100 chilometri dalle coste taiwanesi e un nuovo ciclo di esercitazioni è già stato programmato il 2 e il 3 agosto.

Nancy Pelosi "ha posato una mina dove convergono le relazioni Cina-Usa e la situazione intorno allo stretto di Taiwan" e potrebbe essere la causa di "una dura risposta" di Pechino di cui Washington dovrà farsi unicamente carico. I media cinesi hanno sparato ad alzo zero contro l'ipotesi che Pelosi possa visitare l'isola 'ribelle', parte della sua missione in Asia.

Le tensioni tra Cina e Usa sono cresciute su Taiwan: giovedì, nella loro prima telefonata in quattro mesi, il presidente cinese Xi Jinping ha avvertito l'omologo americano Joe Biden che, sull'isola ribelle, "chi gioca con il fuoco si da' fuoco".

L'amministrazione usa non ha confermato ne' smentito che Pelosi farà tappa a Taiwan nel tour in Asia che la porterà ufficialmente in Giappone, Corea del sud, Malesia e Singapore. Pechino vede la missione di Pelosi a Taiwan come una provocazione, dato che considera l'isola una parte "inalienabile" del suo territorio: la sua visita sarebbe quella di un funzionario Usa di grado più alto da quella fatta nel 1997 dall'allora presidente della Camera, Newt Gingrich.