Attivo da oggi il Registro che stoppa le chiamate dei call center. Ma il sito va in tilt

Sin dalle prime ore della giornata il sito del RPO (Registro Pubblico delle Opposizioni) ha mostrato alcune difficoltà di accesso, forse per le numerose richieste da parte degli utenti. E' stato anche offline per un po' di tempo, lasciando intanto alle aziende la possibilità di continuare a ‘disturbare’ gli utenti. Il tam tam dei consumatori delusi è approdato sui social, tanto da far finire il Registro in ‘tendenza su Twitter, come dimostrano i messaggi postati da alcuni utenti:

Il giorno fatidico per dire stop alle chiamate pubblicitarie indesiderate è oggi. Da questa mattina infatti è possibile iscrivere il proprio numero di telefono cellulare al Registro Pubblico delle Opposizioni, il servizio gratuito che permette di non essere più vittima di telemarketing aggressivo . Le cose però non sembrano essere partite nel modo giusto.

Oltre ai problemi contingenti legati all'accesso al sito, che ci auguriamo risolti definitivamente, restano i dubbi sull’effettiva capacità di porre fine alle chiamate pubblicitarie indesiderate solo con l’iscrizione al RPO.

A lanciare l’allarme è Consumerismo No profit: “In molti pensano che da oggi non riceveranno più telefonate sui propri cellulari dagli scocciatori del telemarketing, ma non è così, le chiamate commerciali continueranno indisturbate. Il nuovo Registro Pubblico delle Opposizioni ridurrà chiamate indesiderate solo del 20%”.

Secondo quanto spiegato dal presidente dell’associazione, Luigi Gabriele, l’85% delle telefonate commerciali arriva da call center esteri e operatori non iscritti nelle liste ufficiali.

“Il meccanismo di “opt-in” (adesione), che prevede siano i consumatori ad attivarsi per non ricevere telefonate commerciali, rallenterà inevitabilmente la diffusione del nuovo Registro soprattutto per la fascia di cittadini meno digitali, consentendo agli operatori di telemarketing di agire ancora e a lungo nei loro affari", – continua Gabriele. "Questo perché i numeri telefonici degli utenti raccolti e usati da enti di ricerca internazionali e dagli operatori di telemarketing sono per la maggior parte liste prive di consensi, recuperate illegalmente nel dark web, e utilizzate da call center con sede straniera ma operanti per società commerciali italiane. Ogni 10 telefonate ricevute dagli utenti, 8,5 arrivano da call center esteri o operatori non iscritti al Roc, soggetti che non sono tenuti a rispettare le nuove disposizioni in materia di telemarketing”.

“Nella prossima legislatura il registro dovrà ulteriormente essere revisionato introducendo il meccanismo del Registro Unico dei consensi, ossia il criterio per il quale solo il consumatore che si iscrive in una apposita lista può ricevere chiamate commerciali” – aggiunge il presidente di Consumerismo No Profit.

Intanto anche le aziende possono fare la loro parte. Le società titolari effettive dei dati dei consumatori perché con contratti attivi (energia, gas, telefono, pay-tv), possono adoperarsi per aiutare i propri clienti ad iscriversi mediante il loro supporto e limitare che la concorrenza sleale possa manifestarsi mediante le chiamate commerciali scorrette da parte di operatori concorrenti che hanno ottenuto i dati senza il consenso dei consumatori. Quindi forse è più interesse delle aziende che dei consumatori che vi sia l'iscrizione all'RPO da parte dei loro clienti.