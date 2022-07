Tennis, a Wimbledon 7 azzurrini nelle qualificazioni juniores

Sono sette i rappresentanti del tennis tricolore - 5 ragazzi e 2 ragazze - in gara nelle qualificazioni di Wimbledon junior, torneo di categoria Grade A in corso sui campi in erba inglesi. Nel tabellone maschile Gianmarco Gandolfi, 18enne romano, debutta contro il cileno Alejandro Bancalari, 16esima testa di serie delle "quali", Niccolò Ciavarella, 18enne romano, è stato sorteggiato al primo turno contro il polacco Borys Zgola, quinta testa di serie, Daniele Minighini, 17enne romano, trova dall'altra parte della rete lo statunitense Leanid Boika, sesta testa di serie, Federico Bondioli, 17enne di Sassuolo, deve vedersela con l'altro statunitense Jonas Braswell, nona testa di serie, mentre Lorenzo Ferri, 18enne torinese, numero 8 del tabellone, fa il suo esordio contro l'israeliano Ron Ellouck.

Nelle qualificazioni femminili Anna Paradisi, 17enne fiorentina, è stata sorteggiata al primo turno contro la slovena Ela Nala Milic, terza testa di serie, mentre Denise Valente, 18enne genovese, debutta contro la statunitense Kaitlin Quevedo, ottava testa di serie.