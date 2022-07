Tennis: Berrettini approda in semifinale al torneo di Gstaad in Svizzera

Un altro passo verso la finale per Matteo Berrettini allo "Swiss Open Gstaad", torneo Atp 250 con un montepremi pari a 534.555 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Roy Emerson Arena della città elvetica. Il tennista romano, numero 2 del tabellone svizzero, si è imposto in tre set con il punteggio di 3-6, 7-6 (7-5), 6-1 sullo spagnolo Pedro Martinez, n. 52 del mondo e quinto favorito del tabellone. Nel tie-break del secondo set l'azzurro era sotto 5-1; poi ha vinto sei punti consecutivi e, infine, ha dominato la terza frazione. Domani, in semifinale, Berrettini affronterà in semifinale l'austriaco Dominic Thiem.

A Gstaad il giocatore 26enne ha vinto il suo primo titolo ATP nell'estate del 2018.

Sul 'rosso' d'altura in Svizzera il ritorno per Matteo Berrettini è col sorriso: il tennista top player azzurro, approdato direttamente al secondo turno del torneo, rientrava nel circuito dopo la positività che lo aveva costretto a saltare Wimbledon: uno stop non causato da infortunio, in una stagione comunque non facilissima. Non giocava una partita ufficiale dalla finale del Queen's (secondo torneo consecutivo vinto dopo quello di Stoccarda).