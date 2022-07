Commissione 6 gennaio: Trump aprì la strada al disordine e alla corruzione per ribaltare il voto

Donald Trump "ha cercato di distruggere le nostre istituzioni democratiche" e ha "aperto la via al disordine e alla corruzione" per ribaltare l'esito del voto. Lo afferma Bennie Thompson, il presidente della commissione di inchiesta sul 6 gennaio.

L'udienza pubblica della commissione di inchiesta sul 6 gennaio si è chiusa dopo 2 ore e 45. In aula a testimoniare dal vivo, due ex dell'amministrazione Trump, l'ex vice consigliere alla sicurezza nazionale Matthew Pottinger e l'ex portavoce dell'allora Casa Bianca Sarah Matthew.

Matthew ha lasciato l'amministrazione proprio per il 6 gennaio perché "disturbata" dagli eventi dell'assalto al Capitol Hill. Pottinger si è dimesso la notte dell'attacco a causa del tweet di Donald Trump in cui dava del codardo a Mike Pence.

Per un mese e mezzo abbiamo illustrato tutto quello" che Donald Trump "ha fatto per ribaltare il voto" delle elezioni: "oggi vi illustriamo quello che non ha fatto nei 187 minuti" dell'insurrezione nonostante le pressioni dei suoi consiglieri, inclusi i figli Ivanka e Eric, ha detto Thompson, in videocollegamento, in quanto assente a causa del Covid.

L'ex Presidente Donald Trump “si è seduto e ha guardato in televisione l'assalto” al Congresso nonostante le pressioni a intervenire. “Non ha fatto nulla”, afferma il deputato repubblicano Adam Kinzinger, componente della Commissione speciale. “Trump ha scelto di non agire”, aggiunge. Trump ha saputo che il Congresso era sotto attacco 15 minuti dopo aver lasciato il luogo dove ha tenuto il comizio che ha preceduto l'assalto a Capitol Hill, ricostruisce la commissione di inchiesta sul 6 gennaio mostrando le carte degli impegni dell'ex presidente di quel 6 gennaio. Un pomeriggio trascorso senza appuntamenti almeno fino ale 16.02, ovvero poco prima della pubblicazione del video in cui chiedeva ai suoi sostenitori di andare a casa.

Un funzionario della sicurezza ha confermato che Trump era a conoscenza del fatto che alcuni insurrezionisti che avevano assistito al suo comizio erano armati. La testimonianza del membro dei servizi è stata trasmessa nel corso dell'udienza della commissione che sta analizzando i fatti che hanno portato all'assedio del Congresso, il 6 gennaio 2021, nel giorno in cui doveva essere proclamata la vittoria di Joe Biden alle presidenziali.

Il testimone, di cui è stata nascosta l'identità e alterata la voce, in una clip ha detto ai membri del Congresso che la Casa Bianca "era stata informata che c'erano armi tra la folla". "Per essere completamente onesti - ha aggiunto lo 007 - tutti in stato di shock. Sapevamo tutti ciò che questo significava, che non era più un comizio". "Non so - ha concluso - se vuoi usare la parola insurrezione o golpe, o quello che vuoi, noi tutti sapevamo che la situazione era passata da una cosa democratica a qualcosa di diverso". Gli addetti alla sicurezza del vicepresidente Mike Pence - ha concluso - erano così preoccupati dalla situazione che chiamarono i familiari per dare loro l'addio.