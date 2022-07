Torneo Umago, Bolelli e Fognini vincono con una rimonta epica sulla coppia Glasspool ed Heliovaara

Simone Bolelli e Fabio Fognini ci riprovano. Al “Plava Laguna Croatia Open”, ATP 250 (534.555 euro di montepremi) sulla terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia, hanno conquistato il secondo titolo stagionale in doppio.

Nel torneo croato, dove undici anni fa hanno conquistato il primo titolo in coppia, hanno sconfitto in finale 57 76(6) 10-7 il duo britannico-finlandese formato da Lloyd Glasspool e Harri Heliovaara, rispettivamente numero 34 e 25 della classifica di doppio (best ranking per entrambi).

Gli alti e bassi in finale sono continui. Bolelli e Fognini recuperano da 1-4 a 4-4 nel primo set, ma il meglio deve ancora venire. Nel secondo gli azzurri vanno a servire per il match sul 5-4 ma subiscono il break. Si va così al tiebreak. Glasspool e Heliovaara allungano 6-0, ma i Chicchi salvano tutti i sei match point, vincono otto punti di fila e allungano al match tiebreak. Stavolta sono gli azzurri a partire meglio: pronti via ed è 6-1. Lo svantaggio si riduce fino al 9-7, prima della festa dopo due ore e cinque minuti.

Con questo successo, i "Chicchi" saliranno all'ottavo posto nella Pepperstone ATP Doubles Team Rankings, la classifica basata sui migliori risultati stagionali delle coppie di doppio che determinerà le otto qualificate alle Nitto ATP Finals di Torino. Supereranno infatti Tim Puetz e Michael Venus, sconfitti a Kitzbuhel da Fabio Fognini e Pedro Martinez. Oggi Bolelli e Fognini sarebbero dunque virtualmente gli ultimi qualificati a Torino.