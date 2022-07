Tour de France, l'ottava tappa a Losanna va a Van Aert

Wout Van Aert ha vinto l'ottava tappa del Tour de France 2022, la Dole-Losanna di 186,5 chilometri. Il corridore belga della Jumbo-Visma si è aggiudicato la volata finale precedendo l'australiano Michael Matthews (BikeExchange-Jayco) e lo sloveno Tadej Pogacar (Uae Team Emirates), che si conferma così in maglia gialla. Ottimo quinto posto per l'azzurro Alberto Bettiol (EF Education-EasyPost), mentre si è ritirato Gianni Moscon (Astana). Si torna in strada domani, domenica, per la nona frazione, la Aigle-Chatel Les Portes du Soleil di 193 chilometri.