Tragedia in vacanza in Sardegna, muore annegato un bimbo di 6 anni: il dramma davanti ai genitori

È morto annegato in piscina un bambino di 6 anni, che si trovava in vacanza con la famiglia di Roma in Sardegna. Sono ancora da chiarire le cause della tragedia avvenuta nel resort Cala Luas, sul litorale di Cardedu in Ogliastra. Secondo una prima ricostruzione, il bimbo è stato visto annaspare in acqua dai genitori, che si trovavano a bordo piscina. I soccorsi sono partiti immediatamente, mentre è partita la chiamata al 118 che ha portato sul posto un’eliambulanza dell’Areus, decollata da Olbia. Inutili i tentativi dei medici di rianimare il bambino, morto subito dopo.