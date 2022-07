Trasporti gratis, Gualtieri: le risorse ci sono. Il modello è quello di Germania e Spagna

Si può fare, non è impossibile. Il sindaco Roberto Gualtieri pensa di dare un aiuto concreto ai lavoratori, alle persone con i redditi più bassi garantendo il trasporto pubblico gratis.

In Campidoglio si sta studiando la possibilità di farlo in autunno. In Spagna e in Germania già questa estate si potrà viaggiare con un biglietto dal prezzo irrisorio su tutta la rete ferroviaria regionale, e molte città stanno approntando ulteriori stimoli. È il Klimaticket, come lo hanno ribattezzato in Germania: uno stimolo all'utilizzo del trasporto pubblico per ridurre le emissioni, ma anche un modo per sostenere le fasce sociali più deboli, tutelandole anche da un atteso rincaro del prezzo del carburante come conseguenza della guerra.

Per Gualtieri, “Lo Stato investe, abbiamo risorse che si possono utilizzare per il buon andamento delle entrate fiscali, non è necessario fare uno scostamento né aumentare le tasse. Così aiutiamo in modo concreto le fasce di lavoratori e di pensionati a basso reddito, si aiuta a rilanciare la cultura del trasporto pubblico e si investe sul trasporto pubblico.”