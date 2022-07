Trump posticipa comizio in Arizona per "amore e rispetto di Ivana"

Donald Trump ha deciso di posticipare il comizio che aveva in programma oggi in Arizona “per amore e rispetto” di Ivana Trump, sua ex moglie. L'appuntamento è rimandato al 22 luglio.

Ivana Trump è morta il 14 luglio scorso in seguito alle ferite riportate nella caduta accidentale dalle scale del suo appartamento a New York. I due si conobbero ad una festa. Nel 1977, si sposarono. Dal loro matrimonio, che si è concluso nel 1992, sono nati tre figli: Donald Jr., Ivanka ed Eric.

Nonostante la fine del matrimonio, il rapporto tra loro rimase sempre confidenziale. Ivana era solita raccontare, che l'ex marito la contattasse sempre prima e dopo un'apparizione pubblica per avere consigli e conoscere il suo parere su come se l'era cavata.