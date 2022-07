Turchia: l'accordo sul grano c'è, manca il via libera. Domani nuovo incontro tra Putin e Erdogan

Il presidente russo Vladimir Putin e il leader turco Erdogan parleranno domani a Teheran dei meccanismi per esportare grano e cereali ucraini, bloccati dall'offensiva militare russa con il rischio di provocare una crisi alimentare mondiale.

"In primo luogo, siamo pronti a continuare a lavorare in questa direzione, in secondo luogo, questo tema sarà discusso dai presidenti" Putin ed Erdogan, ha fatto sapere il consigliere diplomatico del Cremlino, Yuri Ushakov, citato dalle agenzie russe.

Ushakov ha ricordato che il 13 luglio si è tenuto a Istanbul il primo incontro quadripartito sul grano con la partecipazione di rappresentanti di Russia, Ucraina, Turchia e Onu. "Siamo pronti a continuare a lavorare su questa pista e questo lavoro continuerà", ha assicurato il collaboratore di Putin.

I due leader hanno già avuto un colloquio telefonico (seguito da una telefonata tra Erdogan con il presidente ucraino Zelensky) per parlare delle almeno 35 milioni di tonnellate di grano ucraino bloccate nei porti del Mar Nero a causa della guerra e che rischiano di marcire e creare una crisi alimentare di portata mondiale.

Lo scorso 5 luglio Erdogan aveva auspicato che "entro 7-10 giorni" il primo carico di grano sarebbe potuto partire e aveva annunciato ulteriori colloqui con Putin e Zelensky. Sempre la scorsa settimana, in seguito al vertice a Istanbul tra le delegazioni militari di Russia, Ucraina e Turchia con la partecipazione di funzionari dell'Onu, le parti hanno raggiunto un accordo per la costituzione di un centro di controllo logistico a Istanbul al fine di tracciare la rotta delle navi in uscita dal Mar Nero, attraverso un percorso libero dalle mine che ora ne infestano le acque, soprattutto in prossimità dei porti.

L'incontro tra Erdogan e Putin è importante anche per definire la data del prossimo vertice a Istanbul, già annunciato per questa settimana dal ministro della Difesa turco Hulusi Akar, ma ancora senza una data. Incontro necessario, come detto dallo stesso Akar, per rivedere i punti dell'accordo, definire gli ultimi dettagli tecnici e apporre le firme.

"Sono stati concordati principi generali" su "un piano per il trasporto di grano e prodotti alimentari" dall'Ucraina, “continuiamo i nostri sforzi per trasformarlo in un piano di attuazione concreto. È probabile che si tenga un incontro su questo tema alla fine della settimana”, ha detto il ministro della Difesa turco Hulusi Akar, citato dai media locali.