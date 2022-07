Turismo: l'Italia premiata come migliore destinazione al mondo

L’Italia migliore destinazione turistica al mondo. A deciderlo mezzo milione di lettori del quotidiano britannico The Times che hanno votato per il Bel Paese conferendogli, per il sesto anno consecutivo, il premio Best Destination Country e Best Hotel. Un pubblico composto da viaggiatori esigenti che possono spendere per viaggiare. Questo il profilo di votanti che preferisce l'Italia.

L'appuntamento è considerato tra i più prestigiosi riconoscimenti del settore dei viaggi e celebra i vincitori votati dai lettori di News UK, il gruppo editoriale di cui fanno parte The Times, The Sunday Times e The Sun. I premi vengono assegnati con un sistema di voto da parte dei lettori ai più importanti stakeholders del mondo del turismo ed a destinazioni turistiche come: città preferita, Paese preferito, miglior tour operator, migliore compagnia di crociere. Quest'anno introdotto anche un premio per la sostenibilità e per la migliore destinazione emergente.

La classifica che ha fatto guadagnare all'Italia questo prestigioso riconoscimento si basa sulle opinioni dei lettori. Nella stessa categoria best country al secondo posto il Regno Unito e al terzo la Grecia.

"L'Italia continua a ispirare la scena internazionale e accresce la propria reputazione mettendo a disposizione location memorabili per sognare, viaggiare e vivere esperienze esclusive. Questi riconoscimenti non sono solo motivo d'orgoglio ma sono sintomatici della fiducia che viene accordata al nostro Paese dall'opinione pubblica e dai viaggiatori di tutto il mondo" commenta l'amministratore delegato di Enit, Agenzia Nazionale del Turismo, Roberta Garibaldi.