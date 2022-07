Turkmenistan: presidente limita l’esportazione dei cani Alabai e vieta i combattimenti

Il presidente del Turkmenistan Serdar Berdimuhamedov ha firmato una legge sulla limitazione dell'esportazione di cani di razza Alabai dal paese che introduce anche misure governative per proteggere il loro patrimonio genetico. Lo riporta il quotidiano governativo "Turkmenistan Neutrale".



Secondo il testo della legge, tutti i cuccioli della razza Alabai devono essere iscritti nel libro genealogico statale e nel registro dei cani di razza. I loro proprietari saranno costretti a conservare certificati speciali, che conterranno dati sul sesso, la data di nascita, il colore e altre caratteristiche dell'animale.



Inoltre, la legge equiparerà i combattimenti tra cani con "psiche diverse" alla crudeltà verso gli animali, un reato penale. Al contrario, il "lavoro di successo nel campo dell'allevamento di cani" sarà incoraggiato da riconoscimenti statali.



Per esportare cani dal territorio del Turkmenistan, i proprietari dovranno ottenere il permesso dall'organismo autorizzato, che coordinerà queste decisioni con il governo.



Nel 2021, l'ex presidente del Turkmenistan Gurbanguly Berdimuhamedov, padre del presidente in carica, ha istituito i titoli onorari di "Allevatore di cani onorario" e "Allevatore di cani del popolo", nonché la medaglia di "Temerario Alabai turkmeno dell’anno". I deputati del parlamento hanno collegato le decisioni in materia con gli sforzi del presidente "per preservare e diffondere il patrimonio storico e culturale nazionale". Nel novembre 2020, l'ex presidente ha inaugurato un monumento d'oro al cane di razza Alabai ad Ashgabat.