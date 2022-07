Twitter: azionisti voteranno l'offerta di Elon Musk il 13 settembre

Twitter il 13 settembre terrà un'assemblea degli azionisti per votare sull'offerta di acquisizione della società di social media, proposta da Elon Musk, capo di Tesla, per un valore di 44 miliardi di dollari.

Twitter ha convocato i suoi azionisti per una "riunione speciale" in videoconferenza, secondo i documenti ufficiali depositati oggi presso la Sec, l'autorità di vigilanza del mercato azionario statunitense. Il piano della società giunge mentre la persona più ricca del mondo si prepara a una resa dei conti legale con Twitter ad ottobre, per essersi ritirata dalla sua offerta di acquisto della società di social media.

A maggio, l'amministratore delegato di Twitter, Parag Agrawal, aveva comunicato ai dipendenti che la società di social media avrebbe sospeso la maggior parte delle assunzioni e rivisto tutte le offerte di lavoro esistenti. Se l'operazione di acquisizione sarà completata, gli azionisti di Twitter avranno diritto a ricevere 54,20 dollari in contanti per ogni azione ordinaria posseduta, ha affermato la società, aggiungendo che il suo consiglio di amministrazione è fortemente favorevole all'acquisizione.