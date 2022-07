Ucraina, la ex bambina della foto simbolo della guerra in Vietnam accompagna 240 profughi in Canada

Phan Thi Kim Phuc, la ex ragazza della famosa foto dell'attacco al Napalm in Vietnam del 1972, ha accompagnato 240 rifugiati dalla guerra in Ucraina su un volo da Varsavia al Canada. Lo riferisce il Guardian. La foto dell'Associated Press di Phuc in cui corre con il corpo ustionato dal Napalm, diventata simbolo della guerra nel Paese del sudest asiatico, è stata stampata sull'aereo privato della Ong che ha portato i rifugiati nella città di Regina, la capitale della provincia canadese del Saskatchewan.

Kim, 59 anni, ora cittadina del Canada, ha detto che voleva che la sua storia e il suo lavoro per i rifugiati fossero un messaggio di pace. Con suo marito, Bui Huy Toan, ha viaggiato da Toronto a bordo del volo umanitario. I 236 rifugiati, per lo più donne e bambini provenienti da tutta l'Ucraina, sono tra le migliaia di ucraini per i quali il Canada ha fornito visti umanitari dopo l'invasione russa del loro paese.