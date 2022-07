Ue: l'Italia cresce, Pil al 2,9% nel 2022. Gentiloni: "Incognita gas"

L'Italia nel 2022 crescerà più delle attese. Nelle previsioni economiche d'estate, la Commissione Ue indica che quest'anno il Pil dovrebbe salire al 2,9%, rispetto al 2,4% previsto a maggio.

Nel 2023, la crescita del Pil dovrebbe invece rallentare per attestarsi allo 0,9%, contro l'1,9% indicato da Bruxelles maggio. "L'economia italiana si è dimostrata più resiliente grazie alla vivace attività edilizia", scrive Bruxelles, evidenziando però che "la perdita del potere d'acquisto delle famiglie, il calo della fiducia di imprese e consumatori, i colli di bottiglia nell'offerta e i costi di finanziamento oscurano le prospettive".

"In Italia la crescita dovrebbe raggiungere il 2,9% nel 2022 e decelerare allo 0,9% nel 2023. La previsione per il 2022 è superiore a quella della primavera grazie al sostanziale effetto di trascinamento dal 2021 e a una revisione al rialzo della crescita nel primo trimestre del 2022", spiega il commissario Ue per l'Economia, Paolo Gentiloni, sottolineando che "gli investimenti sono fortemente aumentati nel primo trimestre e continueranno a essere sostenuti dall'attuazione del Pnrr".

Italia ultima per crescita nell'Eurozona nel 2023

A non essere buone sono le previsioni per il 2023: l'Italia è maglia nera per la crescita nell'Eurozona. L'anno prossimo il nostro Paese crescerà solo dello 0,9%, un punto percentuale in meno di quanto stimato a maggio, seguita da Paesi Bassi e Slovenia, entrambe all'1%. I rischi per l'Italia sono "orientati al ribasso", spiega Bruxelles, "in particolare viste le potenziali turbolenze nelle forniture di gas naturale, data la dipendenza ancora consistente dell'Italia dalla Russia, malgrado i recenti sforzi di diversificazione".

Gentiloni: “L'Europa naviga in acque agitate”

Con le incognite legate al "corso della guerra e all'affidabilità delle forniture di gas", le previsioni economiche per l'Ue sono "soggette a forti incertezze e rischi al ribasso. Per navigare in queste acque agitate, l'Europa deve mostrare leadership, con tre parole che definiscono le nostre politiche: solidarietà, sostenibilità e sicurezza", ha commentato Gentiloni. Ecco perché "lo slancio" proveniente "dalla riapertura delle nostre economie dovrebbe sostenere la crescita nel 2022, ma per il 2023 abbiamo notevolmente rivisto al ribasso le nostre previsioni".