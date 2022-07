Ue pronta a ridurre consumi di gas del 15% da agosto a marzo 2023. Von der Leyen: "Mosca ci ricatta"

"Risparmiare gas per un inverno sicuro". E' il piano d'emergenza sul gas della Commissione europea, presentato oggi a Bruxelles, con cui L'Europa si prepara a contrastare l'eventuale chiusura dei rubinetti di gas da parte di Mosca nel prossimo autunno/inverno. Un vero e proprio piano d'emergenza la cui bozza è ancora da confermare, ma che prepara gli stati europei ad affrontare e a scongiurare l'eventuale crisi di approvigionamento in piena guerra in Ucraina.

"La Russia ci sta ricattando sul gas ma l'Europa è preparata", ha detto la presidente Ursula Von der Leyen durante la presentazione avvenuta in mattinata. "Non iniziamo da zero, ma dobbiamo fare di più. Dobbiamo prepararci ad una interruzione integrale del gas russo. È uno scenario probabile, che andrebbe ad avere un impatto su tutta l'Unione", ha aggiunto. Con lei il vicepresidente esecutivo responsabile del Green Deal, Frans Timmermans, il commissario all'Industria e Mercato unico Thierry Breton e la commissaria all'Energia Cadri Simson.

Secondo la bozza del piano della Commissione, i paesi Ue potrebbero ridurre la domanda di gas del 15% tra il primo agosto 2022 e il 31 marzo 2023. Il nuovo regolamento darebbe inoltre a Bruxelles la possibilità di dichiarare, dopo consultazione con gli stati membri, una "allerta dell'Unione", una sorta di stato d'emergenza sulla sicurezza dell'approvvigionamento, imponendo la riduzione - la cui percentuale non è ancora specificata nel piano dell'esecutivo Ue - della domanda di gas a tutti gli stati.

Lo stato d'emergenza Ue, secondo l'ultima bozza, potrebbe scattare anche se almeno due Stati membri dichiarassero lo stato d'emergenza nazionale. Ma questo elemento è potenzialmente controverso e potrebbe subire modifiche. Tuttavia spiega Von der Leyen: "Spetta agli stati membri, che hanno mix energetici molto diversi tra loro, decidere come andare avanti" sul fronte energetico "e come risparmiare gas. La proposta complessiva incoraggia" a ridurre la domanda "e mostra il nostro coordinamento a livello di Ue". “Dalla pandemia abbiamo imparato che se agiamo uniti, possiamo sconfiggere qualsiasi crisi” , ha scritto su Twitter.

Una volta attivata l'emergenza, tutti gli Stati membri dovranno ridurre il proprio consumo di gas di una percentuale, non ancora definita, ma uguale per tutti e obbligatoria, che sarà calcolata in ogni paese in rapporto alla media ponderata dei consumi degli ultimi cinque anni. La riduzione dovrà essere conseguita entro il mese di marzo del 2023. Il Piano sarà attuato attraverso un regolamento del Consiglio Ue, da adottare a maggioranza qualificata dei Ventisette, e senza la partecipazione in co-decisione del Parlamento europeo. Questo rende l'iter di approvazione potenzialmente molto rapido. Ci saranno almeno due riunioni del Coreper (il comitato degli ambasciatori permanenti degli Stati membri presso l'Ue) per preparare la riunione straordinaria del Consiglio dei ministri dell'Energia di martedì 26 luglio, convocato apposta per cercare di conseguire l'approvazione finale.

E assicura il numero uno di Bruxelles: "Putin cercherà di fare pressione su di noi questo inverno. Ma fallirà drammaticamente. Se resteremo solidali, usciremo da questa crisi più forti di quando ne siamo entrati: ne sono profondamente convinta".

L'approvvigionamento non sarà semplice, anche perchè secondo quanto indicato nel piano, bisognerà reintrodurre temporaneamente carbone e diesel nel mix energetico nazionale per sostituire il gas. Questo, si precisa nel piano, non dovrebbe mettere a rischio gli impegni a lungo termine per l'eliminazione graduale del carbone assunti dagli stati membri. "Il lancio delle energie rinnovabili deve continuare ad accelerare. Il costo del passaggio alle rinnovabili è inferiore rispetto al proseguimento con i combustibili fossili. Quindi la transizione è più economica che restare dove siamo", ha affermato il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, nella conferenza stampa di presentazione.