Un bagno nel lago e una meningoencefalite fulminante: colpa della rarissima ameba Naegleria fowleri

La notizia rimbalza dal cuore degli Stati Uniti ed è terrificante. Il lago del Three Fires State Park nello stato dell'Iowa è stato chiuso alla balneazione dopo la conferma che una persona che vi nuotava era stata infettata dalla Naegleria fowleri, un'ameba che causa una malattia chiamata meningoencefalite amebica primaria (PAM).

Si tratta di un caso estremamente raro ma purtroppo anche dagli esiti letali.

"Il tasso di mortalità è superiore al 97%", afferma il Center for Disease Control and Prevention delle infezioni da PAM. "Solo quattro persone su 154 noti individui infetti negli Stati Uniti dal 1962 al 2021 sono sopravvissute".

I dettagli sul caso Iowa non sono ancora stati rilasciati.

La persona era in visita dal Missouri, che è appena oltre il confine del parco nel sud-ovest dell'Iowa.

Il Dipartimento della salute e dei servizi umani dell'Iowa afferma che sta lavorando con il CDC per confermare se la Naegleria fowleri è presente nel lago, un processo che richiede diversi giorni. L'agenzia statale è anche in contatto con il Dipartimento della salute del Missouri, ha detto un rappresentante dell'Iowa. "Gli esperti di salute pubblica credono fermamente che il lago sia una probabile fonte", ha detto venerdì il dipartimento della salute del Missouri. Ma ha aggiunto: "Sono in fase di sperimentazione ulteriori fonti d'acqua pubbliche nel Missouri".

L'ameba che “mangia il cervello”

La Naegleria fowleri è comunemente conosciuta come "l'ameba mangia-cervello" - e in effetti distrugge il tessuto cerebrale. Ma l'ameba si nutre principalmente di batteri, non di cervelli, e questi organismi sono abbondanti nei sedimenti di laghi e fiumi. Le infezioni negli esseri umani sono devastanti ma rare. "Per essere infettato, l'ameba deve arrivare a contaminare la parte più interna del naso, molto, molto in alto", disse nel 2013 l'epidemiologo Raoult Ratard nel 2013, quando l'ameba è stata trovata per la prima volta in una rete idrica cittadina degli Stati Uniti. “Nella parte superiore del naso c'è una sottile barriera ossea”, ha detto Ratard. "Ci sono buchi per il nervo olfattivo. Che l'ameba utilizza per penetrare attraverso il nervo nel cervello".