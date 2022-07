Un incendio si è sviluppato nello stabilimento Acciaierie d'Italia di Taranto, nessun ferito

Un incendio è divampato questa mattina all’ex Ilva di Taranto, ora Acciaierie d’Italia, e si è sollevata un’ampia colonna di fumo nero visibile da molte parti della città. Non ci sono feriti.

A prendere fuoco, spiegano fonti sindacali, è stato il nastro trasportatore che dal quarto sporgente portuale trasferisce i minerali e le materie prime per la produzione dell’acciaio all’interno dello stabilimento, nei parchi minerali. “I nastri trasportatori sono soggetti a questi episodi - spiega Gennaro Oliva, coordinatore di fabbrica Uilm. I rulli sono in movimento continuo, ci sono molte parti in gomma, ed é evidente che se l’impianto non viene sottoposto a manutenzione, come purtroppo sta accadendo da tempo in tutto il siderurgico, l’attrito, l’usura e il surriscaldamento, possono provocare prima o poi un incendio. Essendo poi presente molta gomma, si crea anche molto fumo”. Sul posto per domare le fiamme sono i Vigili del Fuoco del siderurgico.