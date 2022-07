Un sub disperso in Salento è stato ritrovato vivo all'alba ad un miglio dalla costa

Un sub sessantenne di cui non si avevano più notizie da molte ore, dopo un'uscita in mare a Capilungo, marina di Alliste (Lecce), è stato ritrovato alle 5.30 del mattino di oggi a circa un miglio al largo. L'uomo, originario di Racale, è stato tratto in salvo da un peschereccio della marineria di Gallipoli, ed è in buone condizioni.

A dare l'allarme era stato un suo amico insieme al quale si sarebbe immerso. Alle ricerche, scattate intorno alle 2 della scorsa notte, hanno partecipato mezzi della Guardia costiera di Gallipoli, e il Nucleo subacquei dei vigili del fuoco.

Il sub è stato condotto nel porto di Gallipoli e affidato ai sanitari del 118 per i controlli del caso