Urne aperte in Giappone a due giorni dall'assassinio dell'ex premier Abe

Urne aperte in Giappone per eleggere metà del Senato. In un paese ancora sotto shock per l'assassinio dell'ex premier Shinzo Abe, i sondaggi danno come grande favorito il partito liberal-democratico di cui Abe era uno dei principali esponenti. Gli elettori eleggono 125 dei 250 senatori. Il liberal-democratici e il partito lleato Komeito potrebbero ottenere 70 seggi. Abe è stato ucciso proprio durante un comizio elettorale nella città di Nara, nella parte occidentale del Paese.

Le elezioni sono state confermate perché "non ci piegheremo mai alla violenza", ha assicurato il capo del governo Fumio Kishida, presidente del partito liberaldemocratico.