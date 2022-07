Usa: 4 morti dopo una sparatoria in un parco dello Iowa, suicida l'aggressore

Tre persone sono state uccise in una sparatoria in un parco statale nell'Iowa orientale oggi e anche il sospetto uomo armato autore della strage è morto, ha detto la polizia. La polizia è intervenuta a seguito di notizie su di una sparatoria al Maquoketa Caves State Park Campground prima delle 6:30 di mattina (ora locale), ha affermato in una nota Mike Krapfl, agente speciale responsabile della Divisione investigativa criminale dell'Iowa.

Krapfl ha detto che gli agenti che sono intervenuti sul luogo della sparatoria hanno trovato tre persone morte sulla scena, ma non ha specificato come sono morte e non ha rilasciato le loro identità. Ha riferito che gli agenti che hanno perquisito il campeggio hanno poi trovato il corpo di un uomo del Nebraska che era morto per una ferita da arma da fuoco autoinflitta. Le autorità lo hanno identificato come il 23enne Anthony Sherwin. Il campeggio è stato evacuato a seguito della sparatoria.