Usa, dopo la crisi di aprile Joe Biden firma la legge per facilitare l'accesso al latte artificiale

“Ho firmato il Formula Act trasformandolo in legge. È un provvedimento bipartisan che faciliterà l'acceso al latte artificiale per le famiglie americane”, twitta il presidente Joe Biden, postando anche una sua foto. Il capo della Casa Bianca, in isolamento perché positivo al Covid, firma il provvedimento che punta ad allentare l'emergenza latte in polvere negli Stati Uniti, facilitando le importazioni, dalle quali vengono sospesi i dazi.

Lo scorso 1° giugno il presidente statunitense aveva confessato di non aver saputo nulla “fino ad aprile” che l'emergenza del latte in polvere “fosse così seria”. Una situazione venutasi a determinare in seguito alla chiusura di uno stabilimento da parte della Food and Drug Administration, l’autorità federale incaricata della vigilanza su farmaci e prodotti alimentari in circolazione negli Stati Uniti. In quello stesso 1° giugno, infatti, Joe Biden aveva convocato una riunione urgente con i funzionari della Casa Bianca e gli amministratori delegati delle aziende produttrici di alimenti per l'infanzia, per affrontare con loro il tema.