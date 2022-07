Usa, la Corte Suprema frena la politica green di Biden

Con una votazione di 6 a 3 - tutti i sei giudici conservatori - la corte suprema americana limita il raggio d'azione della Casa bianca nella politica energetica , colpendo le speranze americane di contrastare il riscaldamento climatico. La sentenza colpisce l'Epa - Agenzia federale per la protezione ambientale - nella sua autorità di ridurre l'emissione di gas serra delle centrali elettriche. Ed è un'altra sconfitta politica per il presidente Biden.

"Il potere regolatorio non spetta al governo" Il provvedimento rende più difficile la transizione dal vecchio sistema industriale - fondato sui combustibili fossili - alle energie rinnovabili, dall'eolico al solare. Il giudice capo, John Roberts, ha ritenuto che l'Epa "non avesse i poteri per regolare gli standard di emissione delle centrali elettriche già esistenti: perchè una decisione di questa grandezza e conseguenze - scrive Roberts - spetta al Congresso". Secondo invece i tre giudici liberal con il Clean Air Act , la prima legge sulla qualità dell'aria emanata nel 1963 (e cambiata molte volte nel corso degli anni), il potere regolatorio era già stato attribuito al governo.

I vertici dell'Agenzia federale per la protezione ambientale hanno già dichiarato di avere gli strumenti per aggirare il divieto: l'Epa sta lavorando a nuove regole, che costringano gli impianti a tagliare le emissioni inquinanti che si formano con il fumo ed a fermare la contaminazione tossica da polveri sottili nell'acqua potabile: ma ora si riduce la possibilità di regolare direttamente l'emissione di anidride carbonica, capofila degli elementi inquinanti.

Il commento della Casa bianca

"Questa è un'altra decisione devastante della Corte, che mira a far tornare indietro il nostro Paese", così un funzionario della Casa Bianca in una nota, riportata dalla Cnn, "sebbene la decisione della Corte rischi di danneggiare la nostra capacità di mantenere la nostra aria pulita e combattere il cambiamento climatico, il presidente Biden non cederà dall'usare l'autorità che ha per legge, per proteggere la salute pubblica e affrontare la crisi del cambiamento climatico".