Usa. McConnell gela Trump: "Folla di candidati per il 2024"

Il leader repubblicano al Senato, Mitch McConnell, ha portato brutte notizie all'ex presidente Usa, Donald Trump. Il senatore ha detto che ci sarà una "folla di candidati" in vista delle primarie di partito per indicare il prescelto alle presidenziali del 2024. "Io penso che avremo un campo affollato di candidati - ha commentato, rispondendo alle domande dei giornalisti - credo che la maggior parte di loro si svelerà in futuro".

Il rapporto tra McConnell e Trump è freddo da quando il senatore riconobbe, nel 2020, la vittoria di Joe Biden. Il tycoon ha spesso definito McConnell un "vecchio corvo", ma la dichiarazione del leader di minoranza apre il campo ai rumor sui possibili candidati pronti a farsi avanti, notizia che non piace a Trump, che si aspetta di non dover passare dalle primarie per ricandidarsi alla Casa Bianca. Tra i possibili avversari, l'ex vicepresidente Mike Pence, l'ex ambasciatrice alle Nazioni Unite Nikki Haley, il senatore del Texas Ted Cruz, l'ex segretario di Stato Mike Pompeo, il senatore Tim Scott, rappresentante della South Carolina, e il governatore della Florida Ron DeSantis.