Vaiolo delle scimmie: Negli Usa diagnosticati due casi su bambini

I funzionari sanitari americani hanno ufficializzato due casi di vaiolo delle scimmie che coinvolgono dei bambini. Uno è in California mentre l'altro non risiede negli Stati Uniti ma è stato testato mentre si trovava a Washington. I due bambini sono stati descritti come in buona salute e in cura.

Il modo in cui hanno contratto la malattia è oggetto di indagine, ma i funzionari pensano che sia stato attraverso la trasmissione domestica. Oltre ai due casi pediatrici, i funzionari sanitari hanno affermato di essere a conoscenza di almeno otto donne tra gli oltre 2.500 casi negli Stati Uniti segnalati finora.

Il virus è diffuso principalmente fra uomini che hanno rapporti omosessuali ma Jennifer McQuiston, del Cdc, ha detto che non è "sorprendente" vedere "occasionalmente" dei casi anche in altre categorie di persone. I funzionari infatti hanno affermato che il virus può diffondersi attraverso uno stretto contatto personale e tramite asciugamani e lenzuola. Ciò significa che può accadere nelle case, probabilmente attraverso un contatto prolungato o intenso. In Europa, ci sono stati almeno sei casi di vaiolo delle scimmie tra ragazzi di età pari o inferiore a 17 anni.