Vaiolo delle scimmie, San Francisco dichiara lo stato di emergenza

San Francisco ha annunciato lo stato di emergenza per il numero crescente di casi di vaiolo delle scimmie nella città e la carenza nazionale di vaccini. Lo scrive il Guardian. La dichiarazione consentirà alle autorità locali di mobilitare più risorse e personale per affrontare l'epidemia e accelerare la pianificazione dell'emergenza.

La città ha registrato finora 261 casi, su circa 4.600 negli Stati Uniti, secondo il dipartimento della salute pubblica di San Francisco."San Francisco è un epicentro per il Paese. Il 30% di tutti i casi in California sono a San Francisco", ha affermato Susan Philip, ufficiale sanitario della città. In una crisi che finora ha colpito in modo sproporzionato gli uomini che hanno rapporti sessuali con uomini, ha aggiunto: "Rilascio questa dichiarazione per riaffermare il nostro impegno per il benessere di queste comunità e per permetterci di muoverci più rapidamente per ottenere e distribuire le risorse necessario per aiutare coloro che sono stati colpiti in modo sproporzionato".