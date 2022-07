Vasto incendio sul Carso, chiusa l'A4 in direzione Trieste. Treni fermi e disagi ai bus sostitutivi

I Vigili del fuoco del comando di Gorizia, Udine e Trieste sono impegnati con tutte le squadre disponibili per un vasto incendio nella zona del Carso. Le fiamme stanno interessando anche l'area adiacente il casello autostradale di Trieste-Lisert, che potrebbe essere evacuato.

La società che gestisce l’autostrada A4, “Autovie Venete”, ha predisposto la chiusura del tratto dell’arteria tra Redipuglia e Lisert in direzione Trieste. Uscita obbligatoria a Redipuglia e divieto di ingresso allo stesso casello in direzione Trieste. Interrotta anche la circolazione ferroviaria tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina. Per fronteggiare l'incendio è stato richiesto anche l'intervento dei candair.

Trenitalia informa che è ancora sospesa la circolazione tra Monfalcone e Bivio d'Aurisina, rendendo di fatto inaccessibile lo scalo di Trieste. L'incendio interessa tuttavia anche la sede autostradale, rendendo difficoltoso l'invio del servizio sostitutivo con bus. I treni - annuncia Trenitalia - potranno subire cancellazioni e limitazioni di percorso. I viaggiatori saranno costantemente aggiornati sulla regolarità del servizio per il quale si preannunciano disagi.