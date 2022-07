Vola Mattia Furlani: oro anche nel salto in alto agli Europei di atletica Under 18

Vola in alto Mattia Furlani. Talmente su che riesce a portarsi a casa la seconda medaglia d’oro agli Europei Under 18 di atletica leggera a Gerusalemme, in Israele. Questa volta proprio nel salto in alto. Dopo essersi aggiudicato il titolo europeo martedì sera nel salto in lungo con un clamoroso balzo a 8,04, oggi l’azzurro 17enne raddoppia la vittoria con una prova di carattere e di qualità agonistiche straordinarie.

Jurij Kodrun/Getty Images Mattia Furlani nel quarto giorno dei Campionati Europei di atletica leggera U18 al Givat-Ram Stadium, i Gerusalemme

Il salto vincente è a 2,15 alla seconda prova, una quota che soltanto l’atleta reatino riesce a superare dopo aver rischiato di rimanere fuori dal podio. Alla misura precedente di 2,13 sbaglia per due volte, in una gara iniziata senza problemi a 2,04, 2,08 e 2,11, e si ritrova quinto in classifica, prima di andare a segno con il terzo e ultimo tentativo per risalire al terzo posto provvisorio. Poi il colpo di classe del talento allenato dalla mamma-coach Khaty Seck e dal papà ex altista Marcello (2,27 di personale) non lascia scampo agli avversari. Al secondo posto si classificano a pari merito il cipriota Michalis Christofi e il polacco Jakub Walecki con 2,13, quarti invece il greco Andrea Mita e l’altro atleta di Cipro, Georgios Yiazos, sempre a 2,13. Il capitano della squadra azzurra cresciuto nella Studentesca Rieti Milardi, da poco entrato nelle Fiamme Oro, si è anche cimentato in un salto nullo a 2,20 cercando di migliorare il record personale (2,17 nella scorsa stagione) e poi ha deciso di chiudere la gara.

