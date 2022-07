Wimbledon, Lorenzo Sonego sconfitto in tre set da Rafael Nadal 1/6-2/6- 4/6

Dura 2 ore e 3 minuti l’incontro, sul campo centrale di Wimbledon, tra l’azzurro Lorenzo Sonego e il maiorchino Rafael Nadal reduce dal quattordicesimo trionfo al Roland Garros.

Le speranze erano tante. Lo stesso Nadal aveva detto: "Sonego gioca bene sull'erba, sarà un match difficile"

Ma il campione spagnolo ha lasciato pochi spazi al torinese il quale cercando anche di forzare e fare pressione ha poi sbagliato.

Nadal, padrone del campo, ha servito bene ed ha spesso chiuso con il serve and volley.

Il primo set, durato solo 27 minuti, va via velocemente. Nadal si impone anche senza fare niente di speciale. Il torinese in risposta ha vinto solo 2 punti.

Nel secondo set non cambia nulla. Il maiorchino piazza due break nei primi due turni. La testa di serie numero 2 ha conquistato 52 punti, l’italiano 28.

Nel terzo e conclusivo set in alcuni momenti l’azzurro ha lasciato intravedere segni di reazione come sul 2/3 gioca il miglior game in risposta. Si spinge fino al 40-40 e poi sbaglia due volte: una con il diritto e uno con il back. Sul 4/2 per Nadal viene chiuso il tetto. Al rientro quando la partita sembrava quasi archiviata Sonego tiene un break e si porta 4 pari. Un sussulto. Ma Nadal si riprende subito il break e chiude sul 6/4.