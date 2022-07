World Games, karate: Silvia Semeraro medaglia d'oro nei 68 kg

L'ultima azzurra in gara nell'ultima giornata di karate dei World Games, Silvia Semeraro, si è messa al collo la medaglia d'oro, vincendo tutti i match del Round Robin nella categoria -68 kg e approdando in semifinale dove ha incontrato la vicecampionessa olimpica, l'azera Irina Zaretska. Ormai un classico della categoria, Semeraro-Zaretska, stavolta si è imposta l'azzurra sul risultato di 3-1. In finale se l'è vista invece con l'austriaca Alisa Buchinger, battuta grazie a un secco 4-1.

Silvia Semeraro è dunque la campionessa della categoria 68 kg in questa 11esima edizione dei World Games, in scena a Birmingham (Alabama). La nazionale italiana di karate, partita per gli Stati Uniti con 5 atleti, ha collezionato in totale un oro, un bronzo con Angelo Crescenzo nei 60 kg e tre ottimi quarti posti con Carola Casale e Mattia Busato nel kaata, e con Luca Maresca nei 67 kg di kumite.