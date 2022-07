Zelensky e la moglie Olena su Vogue: scoppia la polemica

Ha sollevato un polverone, soprattutto sui social, la copertina digitale di Vogue dedicata alla First Lady ucraina. Olena Zelenska è ritratta seduta nel palazzo presidenziale, in pantaloni neri e camicia bianca. Il titolo recita: "Il volto del coraggio".

In altri scatti si vede ancora la First lady fra le macerie del Paese e in compagnia dei soldati di Kiev. Poi in posa con il marito. Lui indossa la maglietta verde militare, come nei video in cui racconta la guerra e alla quale ha abituato il mondo.

L'iniziativa è stata bollata come “pessima idea” dal politologo Ian Bremmer , presidente e fondatore di Eurasia che ha postato su Twitter il suo pensiero, dando il via a un'infuocata polemica: “Zelensky,” scrive Bremmer, finora ha dominato nella “guerra di informazione”, ma questi scatti sono un passo falso, una “bad idea”.

Era proprio necessario, si chiedono in molti, che sulla rivista di moda e lifestyle per eccellenza finisse la First Lady di un paese in guerra con migliaia di morti?

Non è la prima volta che Olena Zelenska guadagna la copertina di un giornale. Time le ha recentemente dedicato una bellissima prima pagina con uno scatto in bianco e nero e il titolo “Her private war” ("La sua guerra privata"). Ma Vogue è una patinata rivista di moda e la scelta non è passata inosservata.

Scatti che la ritraggono seduta sugli scalini di una residenza presidenziale trasformata in un bunker. Poi, avvolta in un lungo cappotto blu, accanto a un gruppo di soldatesse ucraine. Infine con Zelensky, mano nella mano. In un'altra foto, lui la abbraccia, protettivo. Nelle didascalie, il nome dei brand indossati dalla first lady, tutti rigorosamente ucraini.

L'intervista a Olena, firmata da Rachel Donadio, esplora anche il lato più personale della vita di una First Lady di un Paese in guerra. "Questi sono stati i mesi più terribili della mia vita e di quella di tutti gli ucraini", dice la First Lady, ma a destare scalpore sono state le foto, affidate al sapiente obiettivo di Annie Liebovitz, la cui tecnica è inconfondibile. In perfetto stile Vogue, fin troppo, a detta di alcuni.

Polemiche che sorprendono il maestro Oliviero Toscani per "la loro inutilità". "Vogue è una rivista di moda e ha fatto bene il suo lavoro. Avrei voluto vedere quelle foto sulle testate italiane che si danno delle arie ma che poi non sono capaci di fare il loro mestiere", dice. Quanto all'autrice degli scatti, la fotografa Annie Leibovitz, ribadisce: "Lei è una professionista: ha realizzato degli scatti seri, molto umani. Una cosa rara". E conclude: "Leibovitz sa come fotografare le persone, non si improvvisa. A differenza di tanti altri fotografi".

Nell'articolo su Vogue, la First Lady si rivolge ai cittadini: "Non abbiamo dubbi sulla nostra vittoria. Non vediamo l'ora di vincere. E questo è ciò che ci fa andare avanti". Racconta anche che si è recentemente recata a Washington dove ha incontrato il presidente Biden, la First Lady Jill e il segretario di Stato Antony Blinken. Nella capitale americana si è anche rivolta al Congresso, dicendo a un gruppo bipartisan di legislatori che stava parlando da madre e figlia, non solo da First Lady.

Ma di questo in rete non si parla, restano quelle foto. Olena Zelenska rivendica la sua scelta e lo fa con numerosi post sul suo profilo Twitter e su quello del ministero ucraino degli Esteri: "Essere sulla copertina di Vogue è un grande onore e un sogno per molte persone in vista e di successo nel mondo. L'unica cosa che auguro a tutti loro è che ciò non accada perché c'è una guerra nel loro Paese".