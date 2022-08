Federica Pellegrini e Matteo Giunta sposi. Il grande giorno della "Divina"

La chiesa, l’abito bianco, il resort, sembra sia tutto pronto per il grande giorno. Oggi, sabato 27 agosto, l'ex campionessa Federica Pellegrini e il suo allenatore marchigiano, Matteo Giunta coroneranno il sogno d'amore nato nel 2018. Il luogo scelto per le nozze: Venezia.

Sarà una giornata importante per la coppia attenta a far trapelare poche indiscrezioni attraverso i social. La cerimonia è prevista per oggi alle 16, alla chiesa di San Zaccaria. Per la cerimonia blindata sono previsti circa 160 ospiti che stanno arrivando da ieri in Laguna.