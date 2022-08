Fondo Monetario Internazionale: le banche centrali agiscano con decisione su inflazione

"Le banche centrali devono agire con decisione per riportare l'inflazione ai livelli dei loro obiettivi e per ancorare le aspettative sull'inflazione". Lo ha detto Gita Gopinath, vicedirettrice del Fondo Monetario Internazionale, durante il suo intervento al simposio di Jackson Hole, negli Stati Uniti. "Il pericolo di un ‘de-ancoraggio’ delle aspettative è significativo", ha aggiunto.

La numero due del Fmi ha osservato come la "pandemia e la guerra abbiano ritardato i progressi globali nel raggiungere gli obiettivi sul clima dell'accordo di Parigi, aumentando il rischio di una disordinata transizione climatica".

"Il compito dei banchieri centrali è molto più impegnativo" ha affermato Gita Gopinath che evidenzia due “lezioni” che emergono da queste emergenze: "La prima è che un'economia 'surriscaldata' crea notevoli rischi di inflazione" soprattutto quando "i settori chiave devono far fronte a vincoli di offerta". La seconda è che "i responsabili politici devono perfezionare il modo in cui gestiscono choc temporanei sul fronte dell'offerta" costringendo le banche centrali "a reagire in modo più aggressivo per controllare l'inflazione".

L'economista indiana ha poi considerato come possa "essere difficile controllare l'inflazione senza danneggiare la crescita".